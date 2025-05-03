Арина Соболенко выиграла титул на турнире WTA-1000 в Мадриде

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала титул на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

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Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Соболенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Гауфф два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Для Соболенко титул в Мадриде стал 20-м в карьере, третьим в сезоне и третьим в Мадриде. Арина побеждала в 2021 и 2023 году. В прошлогоднем финале Соболенко проиграла польской теннисистке Иге Швёнтек со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (7:9).