Мирра Андреева сохранила 7-е место в рейтинге WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

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На завершившейся неделе, как ранее сообщал ТАСС, Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, уступив на этой стадии будущей финалистке соревнования американке Коко Гауфф. На счету первой ракетки России теперь 4 781 очко.

Лидером мирового рейтинга осталась белоруска Арина Соболенко (11 118), выигравшая турнир в Мадриде. Ее главными преследовательницами являются Ига Свёнтек из Польши (6 773) и Гауфф (6 603), которая вернулась в тройку сильнейших теннисисток планеты.

Диана Шнайдер, дошедшая до четвертого круга на турнире в Мадриде и проигравшая там Свёнтек, поднялась на две позиции и теперь занимает 11-е место (3 023). 10-ю строчку занимает испанка Паула Бадоса (3 761). Ранее наивысшей позицией Шнайдер в мировом рейтинге было 12-е место - в ноябре 2024 года.

В топ-100 мирового рейтинга входят еще 10 россиянок. Екатерина Александрова располагается на 20-м месте (2 158), Людмила Самсонова - на 21-м (2 150), Анна Калинская - на 28-м (1 674), Анастасия Потапова - на 34-м (1 469), Вероника Кудерметова - на 50-м (1 132), Анастасия Павлюченкова - на 52-м (1 088), Полина Кудерметова - на 57-м (1 022), Анна Блинкова - на 67-м (917), Камилла Рахимова - на 85-м (814), Эрика Андреева - на 98-м (740).