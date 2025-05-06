Тренер Синнера отреагировал на возвращение своего подопечного в тур

Марко Паничи, фитнес-тренер итальянского теннисиста Янника Синнера, высказался о завершении трёхмесячной дисквалификации.

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«Мы очень и очень счастливы. Больше не можем оставаться без соревнований! Янник больше не может только тренироваться. Всё, что случилось, было непреднамеренно, но мы с пользой провели этот период, чего никогда не случается с теннисистами. Мы занялись долгосрочным планированием», — приводит слова Паничи журналист Джованни Пелаццо.

Во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия) первая ракетка мира встретится с победителем встречи между Мариано Навоне (Аргентина) и Федерико Чиной (Италия).