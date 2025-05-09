Денис Шаповалов проиграл 154-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Риме

28-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он проиграл 154-й ракетке мира из Литвы Вилюсу Гаубасу со счётом 3:6, 4:6.

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Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Шаповалов четыре раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Гаубаса ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Далее Вилюс Гаубас встретится с победителем матча Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Александр Зверев (Германия).

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.