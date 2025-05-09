Мирра Андреева рассказала, какой самый необычный подарок получила на день рождения
Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что на свой день рождения самый необычный подарок получила от своего тренера Кончиты Мартинес.
— Как вы отметили в Мадриде свой День рождения? Какой подарок был самый неожиданный, необычный?
— Да, в Мадриде мы не особо отмечали день рождения, если честно, потому что на следующий день у меня был как раз матч с Гауфф. Так что мы чуть-чуть посидели в ресторане, не очень долго, потому что мне потом нужно было идти в номер, чтобы готовиться ко сну и восстанавливаться. Самый необычный подарок наверное, я получила от Кончиты. Она знает, что я люблю петь, и поэтому она подарила мне такой портативный караоке. Там такая колонка с ручкой и два микрофона, которые подключаются по блютузу. И они мне с моим фитнес-тренером пели «С днём рождения!» на весь ресторан. Конечно, было немного неловко. Я немного стеснялась, что они это сделали, но в целом получилось очень смешно. Это такой один из самых запоминающихся подарков, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.