Рублев пробился в финал турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира категории ATP 500 в немецком Гамбурге. В полуфинальной встрече он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Встреча на корте продолжалась 1 час 25 минут, она закончилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 17-й ракетки мира. Оже-Альяссим занимает 30-ю позицию в рейтинге ATP.

В финале Рублев сразится с итальянцем Флавио Коболли (35). Призовой фонд турнира превышает 2 миллиона евро.

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова в полуфинале турнира WTA 500 в Страсбурге обыграла американку Даниэль Коллинз. Представительница Казахстана Елена Рыбакина также вышла в финал, одолев соперницу из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю. Турнир в Страсбурге проводится на грунтовых кортах и относится к категории WTA 500. Призовой фонд соревнований составляет более 900 тысяч евро.