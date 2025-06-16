Иванишевич оценил текущую форму Циципаса

Чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич оценил перспективы своего подопечного, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса на травяном покрытии.

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«Предстоит много работы. Как правило, он не показывает высоких результатов на траве. Я не знаю почему. Скорее это связано с психологическим барьером. Если у себя в голове запрограммировать, что ты плохо играешь на траве, то ты не сможешь играть хорошо. Ты должен быть добр к травяному покрытию. Нам предстоит многое улучшить. Я не могу пообещать, что это произойдёт на этой неделе, но в целом он может хорошо играть на траве», — приводит слова Иванишевича пресс-служба ATP.

Иванишевич работал с сербом Новаком Джоковичем. Он вошёл в его штаб в июне 2019 года, а покинул летом 2024-го. После этого Горан успел поработать с победительницей Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной.