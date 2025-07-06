Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира.

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В воскресенье Хачанов в матче четвертого круга встречался с представителем Польши Камилем Майхшаком. 29-летний россиянин, занимающий 20-е место в рейтинге АТР, сумел победить в трех партиях.

Хачанов выиграл подачу соперника уже в третьем гейме первого сета и удержал преимущество - 6:4. Во втором сете россиянин сделал два брейка, уверенно играя и на своей подаче - 6:2.

Все попытки соперника хоть как-то переломить ход поединка ни к чему не привели. Хачанов довел дело до победы в третьем сете - 6:3.

Для россиянина это второй за карьеру выход в четвертьфинал Уимблдона. Следующим его соперником станет победитель матча между американцем Тейлором Фрицем и австралийцем Джорданом Томпсоном.