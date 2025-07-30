25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик снялся с «Мастерса» в Цинциннати (США). Также американский «тысячник» пропустит итальянский теннисист 57-я ракетка мира Маттео Берреттини.

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Напомним, Бублик стал чемпионом турнира ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). 26 июля в матче за титул Бублик в двух сетах обыграл 100-ю ракетку мира француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Ранее Александр Бублик снялся с «Мастерса» в Торонто (Канада). «Тысячник» в Цинциннати пройдёт с 5 по 18 августа. Игрок пропустит сразу два крупных турнира в преддверии Открытого чемпионата США — 2025.