Андрей Рублёв обыграл Лёнера Тьена на старте «Мастерса» в Цинциннати

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге соревнований он обыграл американца Лёнера Тьена (55-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Рублёв 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Тьена четыре эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Андрей Рублёв сыграет с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующий чемпион соревнований — итальянец Янник Синнер.