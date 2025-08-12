В Цинциннати (США) завершился матч третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» между 11-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и австралийцем Алексеем Попыриным, занимающим 19-ю строчку в рейтинге ATP. Игра закончилась победой Рублёва со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5.

Теннисисты провели на корте 3 часа 28 минут. Рублёв выполнил 18 подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. Его соперник подал 20 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Рублёв сыграет с аргентинским теннисистом Франциско Комесаньей.