Итальянец Берреттини снялся с US Open

Финалист Уимблдона-2021, 59-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с Открытого чемпионата США — 2025. Об этом сообщил итальянский журналист Джованни Пелаццо в социальных сетях.

В этом году Открытый чемпионат США пройдёт с 24 августа по 9 сентября. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Ранее итальянский теннисист отказался от выступления на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати. Свой предыдущий матч Берреттини провёл 30 июня 2025 года. В первом круге Уимблдона-2025 он проиграл 109-й ракетке мира из Польши Камилю Майхшаку. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 4:6, 7:5, 3:6