Андрей Рублев прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

11-я ракетка мира 27-летний российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвёртом круге он одолел 24-летнего аргентинца Франсиско Комесанью (71-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3.

