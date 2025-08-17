Определились все финалисты «Мастерса» в Цинциннати
На турнире в Цинциннати (США) категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде стали известны все финалисты. В решающей встрече сыграют первая и вторая ракетки мира — итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.
«Мастерс», Цинциннати, финальная пара:
Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
В полуфинале соревнований Синнер был сильнее несеяного француза Теренса Атмана со счётом 7:6, 6:2. Алькарас на данной стадии также в двух сетах одолел третий номер рейтинга Александра Зверева — 6:4, 6:3.
«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 9 193 540.
