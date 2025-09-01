Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче четвертого круга US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, 6:4 в пользу Оже-Альяссима (25-й номер посева). Рублев был посеян на турнире под 15-м номером. В четвертьфинале канадец сыграет против австралийца Алекса де Минаура (8).

Из представителей России в одиночном разряде US Open осталась только Екатерина Александрова, которая в четвертом круге играет против второй ракетки мира Иги Свёнтек из Польши.

Рублеву 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Оже-Альяссиму 25 лет, он располагается на 27-й позиции в мировом рейтинге. Канадец выиграл 7 титулов ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2021). В 2022 году Оже-Альяссим в составе сборной Канады завоевал Кубок Дэвиса. Он является бронзовым призером Олимпийских игр - 2024 в Париже в смешанном разряде.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир в одиночном разряде выигрывали Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).