Пегула обыграла Крейчикову и стала первой полуфиналисткой US Open

Четвертая ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в полуфинал Открытого чемпионата США.

Пегула в четвертьфинале победила чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.

За выход в финал турнира Пегула поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Турнир Большого шлема. US Open. Нью‑Йорк (США). Хард. Призовой фонд — 90 миллионов долларов

Женщины. Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 4) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:3, 6:3