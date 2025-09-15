Хачанов сохранил 10-ю строчку в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов сохранил 10-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Хачанов на минувшей неделе не выступал на соревнованиях и снялся с турнира ATP в Ханчжоу, который пройдет 17-23 сентября. Лидерство в рейтинге продолжает удерживать испанец Карлос Алькарас, вторым идет итальянец Янник Синнер, третьим - представитель Германии Александр Зверев.

В первую сотню рейтинга из россиян также входят Андрей Рублев (14-е место), Даниил Медведев (18) и Роман Сафиуллин (90).