Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Россиянин Даниил Медведев без особых проблем смог выйти в четвертьфинал крупного теннисного турнира в столице Китая.

© Российская Газета

В матче второго круга соперником экс-первой ракетки мира из России был представитель Испании Алехандро Давидович-Фокина, занимающий в рейтинге АТР 20-е место.

Медведев быстро повел 2:0, но затем проиграл свою подачу. Однако быстро ответил брейком и выиграл первую партию - 6:3.

Во втором сете россиянин снова начал с того, что выиграл подачу соперника. Но поведя в счете 2:0, уступил два гейма подряд. После этого теннисисты еще раз обменялись брейками - 3:3. Но Медведев в седьмом гейме снова выиграл чужую подачу, а затем уверенно довел дело до победы - 6:3.

В четвертьфинале его соперником станет победитель матча между представителем Германии Александром Зверевым и Корентеном Муте из Франции.