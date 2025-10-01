Синнер стал победителем турнира ATP в Пекине

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал победителем турнира категории ATP 500 в Пекине.

В финальном матче первый сеяный Синнер обыграл американца Ларнера Тьена со счетом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.

Синнеру 24 года, он завоевал 21‑й титул в карьере и третий в сезоне. Синнер во второй раз выиграл турнир в Пекине, он уже становился обладателем титула в столице Китая в 2023 году. В 2024‑м он также дошел до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Тьен провел первый финал на турнире ATP, в live‑рейтинге мирового тура 19‑летний теннисист занимает 36‑ю строчку.

ATP 500. China Open. Пекин. Хард. Призовой фонд — более 4 миллионов долларов

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) — Ларнер Тьен (США) — 6:2, 6:2