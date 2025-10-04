Стефанос Циципас снялся с «Мастерса» в Шанхае
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас снялся с хардового турнира серии «Мастерс», который проходит с Шанхае (Китай). Во втором круге соревнований он должен был сыграть с представителем Португалии Нуну Боржешем (51-й в рейтинге).
В основной сетке соревнований Циципаса заметит австралийский теннисист Александар Вукич.
Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
В нынешнем сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима.