Определились четвертьфиналистки турнира WTA-1000 в Ухане

Определились четвертьфиналистки турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Теннис. Турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Четвертьфинальные пары:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 8);

Катержина Синякова (Чехия, Q) – Джессика Пегула (США, 6);

Лаура Зигемунд (Германия) – Кори Гауфф (США, 3);

Жасмин Паолини (Италия, 7) – Ига Швёнтек (Польша, 2).

Призовой фонд турнира в Ухане составляет $ 3 654 963. Его действующей чемпионкой является четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.