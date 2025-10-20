Синнер пропустит финал Кубка Дэвиса

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не выступит за сборную Италии в финале Кубка Дэвиса — 2025.

«Синнер не подтвердил своего участия в Кубке Дэвиса — 2025. Кубок Дэвиса был и всегда будет его домом, и я уверен, что он скоро вернётся в команду. Тем временем, у меня есть группа, готовая бороться и отдать всё за синюю майку: Болонья снова станет захватывающим приключением. Я знаю этих ребят и уверен, что будущее принесёт нам огромное удовлетворение», — приводит слова капитана сборной Италии на Кубке Дэвиса Филиппо Воландри Punto de Break.

Отметим, что Италия — действующий чемпион Кубка Дэвиса, Синнер внёс значительный вклад в это достижение.

За сборную Италии выступят Лоренцо Музетти (восьмой в рейтинге), Флавио Коболли (22), Маттео Берреттини (59), Симоне Болелли (14-й в парном разряде) и Андреа Вавассори (15-й в парном разряде).