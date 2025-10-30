Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в рамках матча 1/8 финала хардового турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция) одержал победу над 21-м в мужском рейтинге аргентинцем Франсиско Серундоло со счётом 7:5, 6:1.

Матч продолжался один час и 26 минут. На счету Синнера за всю игру четыре эйса, две допущенных двойных ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из восьми. Серундоло закончил матч без подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта с трёх попыток.

В четвертьфинале парижского «Мастерса» Янник Синнер сыграет против американского теннисиста Бена Шелтона. В прошлом году чемпионом турнира в Париже стал немецкий теннисист Александр Зверев.