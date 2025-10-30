Медведев 25-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Даниил Медведев обыграл Лоренцо Сонего в третьем круге «Мастерса» в Париже.

Матч длился 2 часа и 41 минуту и закончился со счетом 3:6, 7:6(5), 6:4.

Россиянин вышел в 25-й четвертьфинал «Мастерса». Среди действующих игроков по этому показателю он сравнялся со Стефаносом Циципасом – больше только у Новака Джоковича (97) и Александра Зверева (34).

Кроме того, Даниил дошел до 1/4 финала в пяти из шести последних турниров.

Также Медведев четвертый раз подряд победил Сонего. Теперь их баланс – 4:0.

За выход в полуфинал он поборется со Зверевым или Алехандро Давидовичем-Фокина.