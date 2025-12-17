Алькарас прекратил сотрудничество с тренером

Хуан Карлос Ферреро прекратил сотрудничество с Карлосом Алькарасом. Он сообщил об этом в соцсети.

Испанец тренировал первую ракетку мира с 2018-го. Под его руководством Алькарас выиграл все титулы, включая шесть турниров «Большого шлема».