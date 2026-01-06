Александрова обыграла в Брисбене чемпионку Australian Open

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Диана Шнайдер пробились в третий круг турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене, который проходит в преддверии старта первого в году "Большого шлема" Australian Open.

Десятая ракетка мира Александрова в матче второго круга со счетом 7:6 (7:2), 6:3 обыграла чемпионку Australian Open-2020, американку Софью Кенин, занимающую сейчас 28-ю строчку в мировом рейтинге.

Следующей соперницей россиянки станет победительница матча между 20-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии и 78-й в мировом рейтинге Айлой Томлянович из Австралии.

Диана Шнайдер, 21-я ракетка мира, обыграла экс-соотечественницу Анастасию Потапову (55-я в мировом рейтинге), выступающую с этого года под флагом Австрии. Встреча закончилась уверенной победой Шнайдер - 6:1, 6:3.

За выход в четвертьфинал Шнайдер сыграет с седьмой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.