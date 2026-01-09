Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Гонконге

Россиянин Андрей Рублев обыграл португальца Нуну Боржеша в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.

© Пресс-служба турнира в Мадриде

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 3-м номером. В полуфинале россиянин встретится с итальянцем Лоренцо Музетти (1-й номер посева).

Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Турнир в Гонконге относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 11 января. Из россиян турнир в одиночном разряде выигрывал Рублев (2024), в парном - Андрей Ольховский (1996).