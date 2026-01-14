Россиянка Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open

Россиянка Анастасия Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open.

В полуфинале квалификации она обыграла литовку Юстину Микульските со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:0. В финале квалификации спортсменка в ночь на 15 января по московскому времени сыграет с Зейнеп Сёнмез из Турции.

Гасановой 26 лет, она занимает 212-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Спортсменка один раз принимала участие в основной сетке турниров Большого шлема, в 2022 году она сыграла в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля.