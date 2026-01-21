Рублев вышел в третий круг Australian Open

Россиянин Андрей Рублев обыграл португальца Жайме Фарию в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 13-м номером. Фария прошел на турнир через квалификацию. В следующем круге Рублев сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло (18-й номер посева).

Рублеву 28 лет, он занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Фарии 22 года, в рейтинге ATP он располагается на 151-й позиции. На его счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом португальца на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии в 2025 и 2026 годах.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.