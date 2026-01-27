Соболенко стала первой полуфиналисткой Australian Open

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила американку Иву Йович в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу Соболенко. В полуфинале первая сеяная турнира сыграет с победительницей противостояния между американкой Кори Гауфф (3-й номер посева) и украинкой Элиной Свитолиной (12).

Соболенко 27 лет, с октября 2024 года она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки 22 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза, по два раза выиграв Открытый чемпионат Австралии (2023, 2024) и Открытый чемпионат США (2024, 2025).

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн.