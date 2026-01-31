Рыбакина одолела Соболенко и выиграла Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Открытый чемпионат Австралии - 2026 (Australian Open).

Ее соперницей в финале стала представительница Белоруссии Арина Соболенко. Встреча, которая продлилась 2 часа 18 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4.

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рыбакина - бывшая третья ракетка мира; победительница теперь уже двух турниров Большого шлема (на ее счету также победа на Уимблдона-2022), и финалистка одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии - 2023) в одиночном разряде; победительница одного Итогового турнира WTA (2025) в одиночном разряде; победительница одиннадцати турниров WTA в одиночном разряде.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.