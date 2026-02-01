Алькарас обыграл Джоковича в финале Australian Open

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису на хардовых кортах Мельбурна.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 в пользу Алькараса. Джокович имел четвертый номер посева, а встреча продолжалась 3 часа 2 минуты.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слез во время матча четвертого круга с украинкой Элиной Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии 2026 года. 18-летняя спортсменка из России не выиграла ни одного сета и стала последней представительницей своей страны, завершившей выступление в одиночном разряде на турнире.

Поединок длился 1 час 23 минуты и закончился со счетом 2:6, 4:6. Андреева сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти. После матча теннисистки не обменялись рукопожатиями.

Представительница Казахстана, пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира Большого шлема. В финале 26-летняя спортсменка обыграла 27-летнюю белоруску Арину Соболенко, первую ракетку мира, со счетом 6:4, 4:6, 6:4.