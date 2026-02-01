Финал Australian Open может стать последним для Новака Джоковича

В воскресенье Джокович впервые в карьере уступил в финальной встрече Australian Open. После поражения от испанца Карлоса Алькараса теннисист оставил вопрос о своем дальнейшем участии открытым.

Комментируя свое будущее, Джокович отметил, что не знает, вернется ли он в Мельбурн в качестве действующего игрока. Он подчеркнул, что говорит искренне и не строит долгосрочных планов.

Ранее серб заявлял о желании выступать до Олимпийских игр 2028 года, но точный график выступлений пока не определен. После финала он выразил глубокую благодарность австралийским зрителям за незабываемые эмоции, подчеркнув, что обязательно вернется в страну, даже если оставит корт.

38-летнему Джоковичу принадлежит абсолютный рекорд по количеству побед на Australian Open (10 титулов). Всего на его счету 24 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде и абсолютный рекорд по количеству проведенных недель в качестве первой ракетки мира.