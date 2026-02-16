Рублев поднялся на 14‑е место в рейтинге ATP
Российский теннисист Андрей Рублев переместился на 14‑ю строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP).
На прошлой неделе Рублев не принимал участия в турнирах.
Лидирует в рейтинге испанец Карлос Алькарас, вторым идет итальянец Янник Синнер, третьим — серб Новак Джокович. В топ‑10 австралиец Алекс Де Минор поднялся с восьмого на шестое место, канадец Феликс Оже‑Аляссим опустился на седьмую позицию, американец Тэйлор Фритц — на восьмую.
Россиянин Карен Хачанов поднялся с 18‑го на 17‑е место. На неделе теннисист вылетел во втором круге одиночного турнира ATP 500. ABN AMRO Open в Роттердаме (Нидерланды), проиграв испанцу Хауме Мунару. Даниил Медведев остался на 11‑м месте. На неделе россиянин вылетел в первом круге турнира в Роттердаме, уступив французу Уго Умберу.
Рейтинг АТР, версия от 16 февраля:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13150 очков
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10300
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4605
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405
6 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 4250
7 (6). Феликс Оже‑Аляссим (Канада) — 4230
8 (7). Тэйлор Фритц (США) — 4220
9 (9). Бен Шелтон (США) — 4050
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3405
11 (11). Даниил Медведев — 3010…
14 (15). Андрей Рублев — 2510…
17 (18). Карен Хачанов (все — Россия) — 2360