Лехечка вышел в 1/4 финала «Мастерса» впервые с мая 2024-го

Иржи Лехечка вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами. Чех в четвертом круге победил седьмую ракетку мира Тэйлора Фрица – 6:4, 6:7(4), 6:2.

Он обыграл соперника из топ-10 второй раз в карьере. Ранее он победил Джека Дрэйпера в полуфинале турнира в Лондоне в прошлом году.

Лехечка сыграет в четвертьфинале «Мастерса» третий раз в карьере, и впервые – с мая 2024-го, когда он дошел до полуфинала турнира в Мадриде.

Дальше 24-летний чех встретится со 151-й ракеткой мира Мартином Ландалусе.