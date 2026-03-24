Лехечка вышел в 1/4 финала «Мастерса» впервые с мая 2024-го
Иржи Лехечка вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами. Чех в четвертом круге победил седьмую ракетку мира Тэйлора Фрица – 6:4, 6:7(4), 6:2.
Он обыграл соперника из топ-10 второй раз в карьере. Ранее он победил Джека Дрэйпера в полуфинале турнира в Лондоне в прошлом году.
Лехечка сыграет в четвертьфинале «Мастерса» третий раз в карьере, и впервые – с мая 2024-го, когда он дошел до полуфинала турнира в Мадриде.
Дальше 24-летний чех встретится со 151-й ракеткой мира Мартином Ландалусе.
