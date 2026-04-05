Определились финалистки турнира в Боготе

Стали известны финалистки теннисного турнира в Боготе. В решающем матче соревнований представительница Чехии Мари Боузкова встретится с венгеркой Панной Удварди.

Турнир в Боготе, финал

Мари Боузкова (Чехия) – Панна Удварди (Венгрия)

На стадии полуфинала Мари Боузкова победила Хасмин Ортенси из Аргентины, а Панна Удварди обыграла колумбийку Эмилиану Аранго.

Турнир в Богоде проходит с 30 марта по 5 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 283 тыс. Действующим победителем турнира является колумбийка Камила Осорио, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Польши Катажину Каву.