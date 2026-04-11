Алькарас 10-й раз вышел в финал «Мастерса»

Карлос Алькарас обыграл Валентина Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло – 6:4, 6:4.

Для испанца это девятая победа подряд в Монако и 17-я кряду на грунте. Последний раз он проигрывал на этом покрытии около года назад – в финале Барселоны-2025 Хольгеру Руне.

Алькарас десятый раз вышел в финал «Мастерса». Его статистика в этих финалах – 9:1. Единственное поражение он потерпел от Новака Джоковича в Цинциннати в 2023 году.

Дальше он сыграет с Янник Синнером.