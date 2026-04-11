Алькарас 10-й раз вышел в финал «Мастерса»

Карлос Алькарас обыграл Валентина Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло – 6:4, 6:4.
Для испанца это девятая победа подряд в Монако и 17-я кряду на грунте. Последний раз он проигрывал на этом покрытии около года назад – в финале Барселоны-2025 Хольгеру Руне.
Алькарас десятый раз вышел в финал «Мастерса». Его статистика в этих финалах – 9:1. Единственное поражение он потерпел от Новака Джоковича в Цинциннати в 2023 году.
Дальше он сыграет с Янник Синнером.
Шарль Леклер: «Раньше я был в числе болельщиков «Феррари», а теперь сам очень хорошо ощущаю эту поддержку»
Судьи чаще всего ошибаются в пользу «Спартака» и «Динамо» в этом сезоне РПЛ. Против «Зенита» и «Махачкалы» худший отрицательный баланс («СЭ»)
Светлана Слепцова: «Была в шоке, когда Кузьмина сказала, что возвращается и поедет на Олимпиаду. Я не могу представить, что вернусь»