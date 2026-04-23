Гендиректор Женской теннисной ассоциации ушла в отставку

Генеральный директор WTA Порша Арчер ушла в отставку. Об этом сообщила председатель организации Валери Камилло в письме сотрудникам, членам WTA и другим заинтересованным сторонам.

© Sports.ru

Отставка вступила в силу 20 апреля и совпала с окончанием контракта Арчер. Новый план по управлению туром обещают представить к середине мая.

В заявлении отмечается, что за время работы Арчер WTA расширила присутствие на новых рынках, поставила игроков во главу угла, внедрила технологические решения и повысила стандарты безопасности.

При этом ее период на посту сопровождался и резонансными эпизодами. Один из самых обсуждаемых произошел на итоговом турнире, где Елена Рыбакина после победы отказалась от совместной фотографии с Арчер. Этот момент активно обсуждался в теннисной среде.

Арчер возглавила WTA в середине 2024 года, сменив Стива Саймона после разделения должностей председателя и генерального директора.