Синнер стал первым четвертьфиналистом турнира в Мадриде

Теннисист из Италии первая ракетка мира Янник Синнер обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри (23-я строчка рейтинга) в матче 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Счёт — 6:2, 7:5. Встреча длилась 1 час 25 минут.

Итальянский теннисист выполнил восемь подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных и допустил одну двойную ошибку. Британец допустил четыре двойные ошибки, выполнил пять эйсов и смог реализовать один брейк-пойнт.

В четвертьфинале Янник Синнер сыграет с победителем матча между Витом Копривой (Чехия) и Рафаэлем Ходаром (Испания).