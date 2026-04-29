Андреевой исполнилось 19 лет

Сегодня, 29 апреля, свой 19-й день рождения отмечает восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева.

За время своей теннисной карьеры Андреева одержала победу на пяти турнирах WTA:

WTA-250 – Яссы (Румыния);

WTA-500 – Линц (Австрия), Аделаида (Австралия);

WTA-1000 – Индиан-Уэллс (США); Дубай (ОАЭ).

Кроме того, она вышла в полуфинал на «Ролан Гаррос» – 2024 и была четвертьфиналисткой Уимблдона-2025. Также в активе Андреевой есть серебряная медаль парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция), которую она завоевала вместе с другой российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось одержать победу на турнире категории WTA-1000. Россиянка завоевала титулы на «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе в 17-летнем возрасте.

В июле 2025 года она впервые в карьере вошла в топ-5 рейтинга, став пятой ракеткой мира.