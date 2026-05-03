Дарья Касаткина выиграла турнир WTA-125 в Испании

75-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира категории WTA-125 в Ла-Бисбаль-даль-Ампурдан (Испания). В финальной встрече Касаткина обыграла соперницу из Германии Тамару Корпач, занимающую в мировом рейтинге 99-е место.Матч завершился со счётом 2:6, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. За это время Касаткина сделала один эйс, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать 10 брейк-пойнтов из 23. Корпач подала навылет три раза, четырежды ошиблась на подаче, а также реализовала 9 брейк-пойнтов из 12.

Ранее Касаткина представляла Россию, но в марте 2025 года объявила о смене гражданства на австралийское.