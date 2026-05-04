Даниил Медведев стал девятой ракеткой мира

Россиянин поднялся с десятой строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

На минувшей неделе Медведев дошёл до четвёртого круга турнира серии Masters в Мадриде, где уступил итальянцу Флавио Коболли. В обновлённом рейтинге у первой ракетки России в активе 3 460 очков.

Ещё один отечественный теннисист Андрей Рублёв располагается на 14-й строчке, Карен Хачанов — на 15-й. В списке лидеров изменений не произошло. Первое место в рейтинге ATP продолжает занимать итальянец Янник Синнер. На второй строчке испанец Карлос Алькарас. Александр Зверев из Германии стал третьим. Серб Новак Джокович занял четвёртую позицию. Пятёрку замыкает канадец Феликс Оже-Альяссим.