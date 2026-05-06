Теннисист Качмазов сломал сустав

Российский теннисист и мастер спорта Алибек Качмазов сломал сустав в результате падения с велосипеда. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания спортсмен сломал лучезапястный сустав — место соединения костей предплечья и кисти. В итоге Качмазову потребовалась операция. Впрочем, спортсмен решил не оставаться в больнице — по договоренности со своим врачом он покинул медицинское учреждение.

Качмазов выступает в одиночном и парном разрядах на турнирах ITF, Challenger и ATP.

