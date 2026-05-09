Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл серба Миомира Кецмановича и вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Риме.

Встреча завершилась победой россиянина, который получил от организаторов 12 номер посева, со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 14 минут.

В следующем раунде Рублев сыграет против победителя пары Кристиан Гарин (Чили, Q) / Алехандро Давидович‑Фокина (Испания, 21).

ATP 1000.Internazionali BNL D’Italia. Рим. Грунт. Призовой фонд — более 8,2 миллиона евро

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 12) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:4, 6:4