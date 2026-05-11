Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Мирра Андреева продолжает успешное выступление на крупном турнире в Риме.

В понедельник россиянка Мирра Андреева, посеянная в Риме под номером 8, в матче четвертого раунда соревнований встречалась с опытной бельгийкой Элизе Мертенс.

Встреча завершилась уверенной победой представительницы России в двух партиях - 6:3, 6:3.

В следующем раунде Андреева встретится с американкой Коко Гауфф (3-й номер посева).

Ранее в мужском турнире в 1/8 финала вышел россиянин Андрей Рублев.