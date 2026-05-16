Синнер не пустил Медведева в финал "Мастерса" в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал престижного турнира в столице Италии.

В полуфинале соперником Медведева был первый номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. Встреча началась в пятницу - россиянин уступил в первой партии 2:6, во второй смог вырвать победу - 7:5.

Матч был прерван в третьем сете из-за дождя при счете 4:2 в пользу Синнера.

В субботу, увы, чуда не произошло. Синнер смог довести встречу до победы - 6:4.

В финале Синнер встретится с норвежцем Каспером Руудом. Для итальянца этот выход в решающий матч стал уже шестым подряд в турнирах данной категории. В 2026 году он собрал "Солнечный дубль", победив в Индиан-Уэллсе и Майами, а затем добавил в свою коллекцию титулы из Монте-Карло и Мадрида. Таким образом, его беспроигрышная серия на "тысячниках" достигла 33 матчей, что является новым рекордом в истории ATP-тура.