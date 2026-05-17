Янник Синнер завоевал пятый титул в сезоне

Сегодня, 17 мая, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем «Мастерса» в Риме (Италия). В решающем матче он обыграл норвежского спортсмена Каспера Рууда (25-я строчка рейтинга) со счётом 6:4, 6:4. Для итальянца это пятый титул в текущем сезоне. Ранее он одержал победу на соревнованиях в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде.

Матч Рууда и Синнера длился 1 час 44 минуты. За это время итальянец два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных.

Победа в Риме принесла Яннику Синнеру также статус первого игрока в истории, выигравшего шесть «Мастерсов» подряд.