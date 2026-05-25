Рублев с победы стартовал на Roland Garros

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл перуанца Игнасио Бусе в матче первого круга Roland Garros. Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 11-м номером. У Бусе не было номера посева. Во втором круге россиянин сыграет с аргентинцем Камило Уго Карабельи, также выступающим на турнире без номера посева.

Рублеву 28 лет, он занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Бусе 22 года, он располагается на 31-й строчке в мировом рейтинге. Перуанец выиграл 1 титул ATP в одиночном разряде. Теннисист во второй раз принимал участие в основной сетке турнира Большого шлема, на US Open в 2025 году он также не смог выйти во второй круг.

Roland Garros - второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнование проводится на грунтовом покрытии и завершится 7 июня. Призовой фонд составляет €61,7 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает в нем участия из-за травмы. Из россиян в мужском одиночном разряде побеждал только Евгений Кафельников (1996).