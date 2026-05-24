Блинкова проиграла на старте «Ролан Гаррос»
99-я ракетка мира Анна Блинкова уступила Юлии Стародубцевой в первом круге «Ролан Гаррос». Матч закончился со счетом 3:6, 1:6.
Россиянка проиграла на старте второго «Шлема» подряд. Последний раз она выходила во второй раунд турнира такого уровня на US Open-2025.
Стародубцева, в свою очередь, четвертый раз в карьере прошла круг на «Большом шлеме».
Дальше она поборется с Еленой Рыбакиной или Вероникой Эрьявец.
Блинкова проиграла на старте «Ролан Гаррос»
17-летний форвард «Локо» Котков признан MVP Кубка Харламова. Он набрал 15 очков в 18 матчах плей-офф МХЛ
Впервые в истории Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год выиграли команды одной системы. «Локомотив» победил «Ак Барс» в финале, «Локо» – МХК «Спартак»
Блинкова проиграла на старте «Ролан Гаррос»
17-летний форвард «Локо» Котков признан MVP Кубка Харламова. Он набрал 15 очков в 18 матчах плей-офф МХЛ
Впервые в истории Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год выиграли команды одной системы. «Локомотив» победил «Ак Барс» в финале, «Локо» – МХК «Спартак»