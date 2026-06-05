Немецкий теннисист Зверев вышел в финал "Ролан Гаррос"

Представитель Германии Александр Зверев обыграл чеха Якуба Меншика в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Зверева (2-й номер посева). Меншик был посеян на турнире под 26-м номером. В финале Зверев сыграет против победителя матча между итальянцами Флавио Коболли (10) и Маттео Арнальди (без номера посева).

Звереву 29 лет, он занимает 3-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 24 титула под эгидой организации в одиночном разряде. Теннисист в четвертый раз вышел в финал на турнире Большого шлема. Ранее ему удалось достичь такого результата на Открытом чемпионате США (2020), Открытом чемпионате Франции (2024) и Открытом чемпионате Австралии (2025), однако спортсмен не смог стать победителем этих соревнований.

Меншику 20 лет, он располагается на 27-й позиции мирового рейтинга. Теннисист завоевал 2 трофея ATP в одиночном разряде. Выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции стал для чеха лучшим результатом на турнирах Большого шлема, прежде спортсмен не проходил дальше четвертого круга.

Открытый чемпионат Франции - второй турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 7 июня, его призовой фонд составляет более €61,7 млн. Действующий чемпион в мужском разряде испанец Карлос Алькарас снялся с турнира из-за травмы. Из российских теннисистов на нем побеждал только Евгений Кафельников (1996).